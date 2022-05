Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h53.



ANA AVELINO RODRIGUES - 95 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: RUA BERNARDIM FORTUNATO 102 CAFEZAL 1

Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE CICERO DE OLIVEIRA - 56 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





CARLOS ALBERTO BIAZETTO DOS SANTOS - 49 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





NADIR RAMOS DE SOUZA - 64 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





EDVAL GONÇALVES DE LIMA - 59 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CAMBÉ





LYDIA BONORA ENZ - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório: 09H30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





TEREZINHA PORTO FERRARI - 94 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório: 22H30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOSE ANTUNES - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ALANA REBACA DA SILVA - 0 anos - FOZ DO IGUAÇU

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MANOELINA DAS CHAGAS NEVES - 90 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NM - INES REGINA BENTO - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





IRENE VIEIRA - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ANGELINA BORTONCELLO - 81 anos - ARAPONGAS

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ALFONSO AGOSTINHO - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





BEATRIZ ZARAMELA DE SOUZA - 67 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NADYR MARTINS DE BRITO - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA





FRANCISCO LOPES DA SILVA - 77 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ALEXANDRE YAMAMURA - 71 anos - LONHRINA

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO LALUCE





NOBUKO GOTO MURAKAMI - 87 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório: 11:00

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DIRCE GONCALVES DOS SANTOS LARCON - 73 anos - CAFEARA

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MIGUEL SILVA DOS SANTOS - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





INES JACINTO MIGUEL - 61 anos - IBAITI

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





RN - SARAH DE OLIVEIRA MACETKO - 0 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 19/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS