Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de abril de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 7h45 desta segunda-feira (3).







ANA CRISTINA DE LIMA GOMES - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

APARECIDA VALDELICE CONSTANTE - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CICERO MARTINS DOS SANTOS - 75 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 03/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: IBIPORA

Situação:

ROSALINA PEREIRA DOS SANTOS LENZI - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





TEREZINHA MORETTI FESCINA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/04/2023

Data e Horário do Velório: 03/04/2023 - 09:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO

ALCIDES CARVALHO - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/04/2023

Data e Horário do Velório: 03/04/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2023 - 11:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ALFONZO GONZALEZ JULIAN - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/04/2023

Data e Horário do Velório: 02/04/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/04/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ANTONIO SEBASTIAO BANDEIRA - 84 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 02/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: