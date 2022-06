Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h40.



JOSE ANDRE DA SILVA - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 03/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE



ELSA VIANA DA SILVA - 76 anos - PONTAL DO PARANÁ

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2022 - 12H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA



MANOEL MASCARENHAS DE ALMEIDA - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório: 07H30

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII



PASCHOAL PINHEIRO - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE



MARIA IDALINA GUIMARAES BRONZETTI - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2022 - 16H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS



CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA



EDILSON AMERICO SILVA DE SOUZA - 52 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS



JOSE PIN - 69 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:



ZILDA FIDELIS MARTINS - 84 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS



OSCARINA DE ANDRADE GALVAO - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório: 05H30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA



DANTE NATALICIO GRISOLIA - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS



CICERO DA SILA - 73 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS



ESTEFANO GARRUTT - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: DIRETO PARA SEP FAMILIA NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO



JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - 79 anos - ARAPONGAS

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE



LUIZ CARLOS TOBIAS DE OLIVEIRA - 57 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA NOVO BANDEIRANTES - CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE



JANDIRA FURLANETO ORDENGE - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTROS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS



TEREZA DE JESUS DE SOUZA - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS



JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA - 76 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS



MARIA NAIR DE OLIVEIRA - 86 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ (FUNERÁRIA PREVER)

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS



CELIA MARIA DEL VALE SILVA - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE



SERGIO PAULO DE OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório: 15H00

Local do Velório: AV:JAMIL SCAFF,400 - ERNANI M. LIMA - IG.TENDA DE ADORAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 03/06/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: CREMATORIO LALLUCE



IRMA PERES BENEVIDES - 72 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS



NELSON BONIFACIO - 69 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS



NILSON ROMANO - 76 anos - CONGONHINHAS

Falecimento em: 02/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS