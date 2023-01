Lista de falecimentos dos dias 20 a 22 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ALICE AMADO DE OLIVEIRA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação:

ANA MAZETTI VASCONCELOS - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/01/2023

Data e Horário do Velório: 22/01/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2023 - 18:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





CICERO MORAES DA SILVA - 52 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 22/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:

GILSON BENTO COUTINHO - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/01/2023

Data e Horário do Velório: 22/01/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE CARLOS GONÇALVES - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/01/2023

Data e Horário do Velório: 22/01/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

RICARDO DOCAMPO - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ADOLFO BATISTA DOS ANJOS - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório: 21/01/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

ANAZIL SANTOS DE ALMEIDA - 75 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANISIO FRANCISCO DOS SANTOS - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório: 21/01/2023 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2023 - 21:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO

ANTONIO DOS SANTOS - 88 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PORECATU

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





APARECIDA SEVERINO DA LUZ MARCOS - 85 anos - SANTO ANTONIO PLATINA/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

BENILDES JOSE DE ALMEIDA - 77 anos - VENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CATARINA DA SILVA - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório: 22/01/2023 - 01:30

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

CLEONICE ALVES DA SILVA - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório: 21/01/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ELOIS VENANCIO DO NASCIMENTO - 79 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





FLAVIA SILVA DA COSTA - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório: 22/01/2023 - 08:00

Local do Velório: IG. LUZ DO MUNDO - AV. WALDIR DE AZEVEDO, 152 PARIGOT

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





FRANCISCO OZIRES MOURAO - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório: 21/01/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





GENTIL RAMOS - 77 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





GLICERIA SENA PEDROZO - 78 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





INEZ DE FATIMA PERAQUI RAMOS - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório: 21/01/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOAO DAVI BARBOSA CARNEIRO - 8 anos - APUCARA/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: APUCARANA

Situação:





LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO - 27 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório: 21/01/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIUZA ANTONIO STUANI - 46 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/01/2023

Data e Horário do Velório: 21/01/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 22/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação: SEPULTADO





ADRIANA NOBRE REIS ALVES - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/01/2023

Data e Horário do Velório: 21/01/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





APARECIDA FATIMA DE LIMA - 66 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 20/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BANDEIRANTES

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CELINA JERONYMO AGNER - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/01/2023

Data e Horário do Velório: 20/01/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





CRISTINA PAREJA MARQUES - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/01/2023

Data e Horário do Velório: 21/01/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: MUN. DE APUCARANA

Situação: SEPULTADO





FERNANDA DELAROZA RISSO - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/01/2023

Data e Horário do Velório: 21/01/2023 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO