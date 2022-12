Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







DYRCE BARREIRO GOMES - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/12/2022

Data e Horário do Velório: 21/12/2022 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

KAZUKO SUZUKI - 66 anos - ENGENHEIRO BELTRAO/PR

Falecimento em: 21/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ENGENHEIRO BELTRAO

Situação:





NEUZA MARIA BARBOZA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/12/2022

Data e Horário do Velório: 21/12/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/12/2022 - 16:30

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

RENATA MARIA DE LIMA FONSECA - 45 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 21/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:





TERUKO INAGAKI - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

VACILE SCHIRNEV NETTO - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTA CECILIA DO PAVAO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTA CECILIA DO PAVAO

Situação:

ADELIA MATTA - 71 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 20/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ALICE VITORIA ABILIO MARTOS - 0 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 20/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CARLOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANNA FLAUZINA SILVA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/12/2022

Data e Horário do Velório: 20/12/2022 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

DALTRO BORGES RAMOS - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/12/2022

Data e Horário do Velório: 21/12/2022 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





ELOI PRIAMO - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/12/2022

Data e Horário do Velório: 21/12/2022 - 03:30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





EUCLIDES DE SOUZA TEIXEIRA - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/12/2022

Data e Horário do Velório: 21/12/2022 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 21/12/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO