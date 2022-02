Falecimentos dos dias 20 e 21 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15.



ALDINA ALBERICI - 88 anos - RIBEIRÃO PRETO/SP

Falecimento em: 21/02/2022

Início do Velório: 19H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





HELMA SCHWINGEL STEPANIUK - 69 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 21/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ANA BENEDICTA DA SILVA - 76 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 21/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GENI LUZIA VACARIO MARTIELLO - 87 anos - CÂNDIDO DE ABREU

Falecimento em: 20/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





JOSE ROMILDO ZOCHI - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA LUIZA LEITE DA SILVA - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/02/2022

Início do Velório: 03H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/02/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ANTONIO CARLOS PETRELLI - 74 anos - PRADO FERREIRA

Falecimento em: 20/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NELSON MANABI YAMAMOTO - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/02/2022

Início do Velório: 03H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS





LUIZ AQUIRA KAWAI - 57 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/02/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/02/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





WALDEMAR CARDOZO - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/02/2022

Início do Velório: 23H30

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/02/2022 - 12H00

Local do Sepultamento: CEMITERIO RANCHO ALEGRE





MARIA APARECIDA WEBY - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA E PREPARAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 21/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





ANTONIO CARLOS DE CARVALHO - 77 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/02/2022

Início do Velório: 19H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





SIDRAT DE OLIVEIRA - 99 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/02/2022

Início do Velório: 05H00

Local do Velório: IG. ASSEMBLEIA DE DEUS - R. LAZARO JOSE CARIAS DE SOUZA, 595

Data e Horário do Sepultamento: 21/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





IOLANDA GUILHERME CAMPOS - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/02/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NAIR SANCHES - 94 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





HILARIO CAVALARI - 78 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Falecimento em: 20/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS