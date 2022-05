Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h54.



EURIDICE CAIRRAO DEPIERI - 80 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARCELO MANSANO RODRIGUES - 47 anos - APUCARANA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ADAUTO BRASILIANO - 62 anos - SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARLENE APARECIDA NABARRETE - 65 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARILENA HELEBRANDO - 74 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ROBERTO ALAMINOS - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





MARIA APARECIDA DOS SANTOS - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MARIA DO SOCORRO DE FREITAS BARBOSA - 75 anos - QUATIGUÁ

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: QUATIGUÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





APARECIDO LAZARO DA SILVA - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ADIRLEI CAMPANINI - 59 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MARIA JOSE PEDROZO LOPES - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: DOMICÍLIO - RUA YOSHIKAWA KOJI, 557 JD TOKYO

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





LEONARDO SOEIRO PIRES - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 00H30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





FRANCISCO RUIZ GUALHARDO FILHO - 65 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





ANA KAROLINE DE OLVIERA ALVES - 14 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ALZIRA FERREIRA DE OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





KIYOSHI ANAMI - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





PAULO FERREIRA DA SILVA - 56 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LUCILIO PEDRINI - 94 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: RUA:CAPELA , JD.DO SOL - IG.CATÓLICA

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





NOURIVAL DOMINGUES - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MOACIR GOMES DE AZEVEDO - 66 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 13H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 20/05/2022

Início do Velório: 15H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE