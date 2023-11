Lista de falecimentos dos dias 20 e 21 de novembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta terça-feira (21).







CLAUDIO ANICI - 86 anos - IVAIPORA/PR

Falecimento em: 21/11/2023

Data e Horário do Velório: 22/11/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/11/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO

Publicidade

Publicidade





ROSA BOGUCESKI - 59 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 21/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





AGENOR VIVAN - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





BENEDITA FERNANDES VENTURA - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLARICE ORLANDINI ALVES - 57 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 20/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





DURSULINA FERREIRA - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2023

Data e Horário do Velório: 21/11/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





LAURINDA MARIA GONÇALVES - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2023

Data e Horário do Velório: 20/11/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/11/2023

Data e Horário do Velório: 20/11/2023 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/11/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO