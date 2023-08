Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de agosto de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







BELARMINA SILVESTRE LACORTE - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2023

Data e Horário do Velório: 21/08/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

Publicidade

Publicidade





DIRCEU RODRIGUES - 79 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 21/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ILDA ANDRIANO REGGIOLLI - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2023

Data e Horário do Velório: 22/08/2023 - 09:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

Publicidade





ISMAEL ISSA NADER - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2023

Data e Horário do Velório: 22/08/2023 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





IVANIRDE DE SOUZA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2023

Data e Horário do Velório: 22/08/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

Publicidade





IVO BERNARDINO DA SILVA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2023

Data e Horário do Velório: 21/08/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JUVELINA FRANCISCA DE ALMEIDA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2023

Data e Horário do Velório: 21/08/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/08/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

Publicidade





LIDIA TIMOTEO NEIA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2023

Data e Horário do Velório: 21/08/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 21/08/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





RAFAEL DE OLIVEIRA FRANCA - 32 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/08/2023

Data e Horário do Velório: 21/08/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





SEVERINO FAUSTINO DE SANTANA - 78 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 21/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE JATAIZINHO

Situação: