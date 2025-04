Falecimentos dos dias 21 e 22 de março de 2025 em Londrina e região

Viaduto da PUC deve ficar pronto antes da Exposição de Londrina, diz PRF

As pistas da parte de cima do viaduto da PUC (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), localizado no entroncamento da BR-369 com a avenida Jockey Clube (zona oeste de Londrina), foram liberadas totalmente em ambos os lados nesta sexta-feira (21).