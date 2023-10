Lista de falecimentos dos dias 21 e 22 de outubro de 2023 em Londrina e região disponibilizada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 10h32.







JOAO RODRIGUES DA SILVA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/10/2023

Data e Horário do Velório: 22/10/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

LIDIA MARTINS CUENCA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação:





MARINALVA APARECIDA ALVES FERREIRA - 50 anos - /PR

Falecimento em: 22/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação:





NAIR AUGUSTA DOS SANTOS - 92 anos - ASSAI /PR

Falecimento em: 22/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE ASSAI

Situação:





NAIR SILVA DOS SANTOS RODES - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/10/2023

Data e Horário do Velório: 22/10/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





REDUZINA DE ALMEIDA DO AMARAL - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/10/2023

Data e Horário do Velório: 22/10/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ADELAIDE DOS SANTOS FAUST - 99 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/10/2023

Data e Horário do Velório: 21/10/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ADELINA APARECIDA JACOBS - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/10/2023

Data e Horário do Velório: 21/10/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





ADEMAR RODRIGUES SIMÕES - 63 anos - CONGONHINHAS/PR

Falecimento em: 21/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PATRIMONIO NOSSA SENHORA DO CARMO - CONGONHINHAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PATRIMONIO NOSSA SENHORA DO CARMO - CONGONHINHAS

Situação:





ALBERTO HISAMI MURAKAMI - 66 anos - BAIRRO LIMOEIRO/PR

Falecimento em: 21/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ANTONIA PASCHOAL - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/10/2023

Data e Horário do Velório: 21/10/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





ELIANA ELIAS DA COSTA - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/10/2023

Data e Horário do Velório: 22/10/2023 - 04:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: ARAPONGAS

Situação: VELANDO





JULIO CESAR NEVES - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/10/2023

Data e Horário do Velório: 22/10/2023 - 08:00

Local do Velório: IG.SEICHO NO IE - R:PARANAGUA , 2018

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA PHILOMENA DE SOUZA - 101 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/10/2023

Data e Horário do Velório: 22/10/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARILENA GRANADO PINHEIRO DE LIMA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/10/2023

Data e Horário do Velório: 22/10/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





OSWALDO SIQUEIRA - 77 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 21/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





RAFAEL DUARTE DE MORAES - 30 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/10/2023

Data e Horário do Velório: 21/10/2023 - 02:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





SILVIO MOREIRA DE ALCANTARA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SONIA MARIA MORENO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/10/2023

Data e Horário do Velório: 21/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





SONIA MARLI YOSHIMI TABUTI PACHECO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 21/10/2023

Data e Horário do Velório: 22/10/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA PREVER - AV. DA SAUDADE 815, MARILIA SP

Data e Horário do Sepultamento: 22/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNICIPAL MARILIA

Situação: PREPARANDO





ALBANIZA VASCONSELOS DA SILVA - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: RIO BRANCO

Situação:





ANTONIO DE LIMA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório: 21/10/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





GENTIL DE OLIVEIRA - 76 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IOLANDA LINO DA SILVA FAVA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório: 21/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOSE CASTURINO CANDIDO - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório: 21/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARGARIDA NASCIMENTO FERREIRA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





MARIA ABADIA TELES LUPI - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório: 20/10/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA DOMICILIA DA SILVA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório: 21/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIO MAGGI - 86 anos - IBIPORA /PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIZA HELENA ANTONIO - 81 anos - CAMBE /PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MAURICIO APARECIDO BALDUINO - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório: 20/10/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ

Situação: SEPULTADO





NIVALDO FRANCISCO - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





OSVALDO PAVIANI - 80 anos - LONDRINA /PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório: 20/10/2023 - 20:00

Local do Velório: RUA:WILSON GONÇALVES BRANDAO,145 - LUIS DE SÁ

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





PATRICIA ESTEVAM DIAS - 100 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CAMBÉ

Situação:





PATRICIA VOLSI - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório: 20/10/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/10/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





ROSELI MEDEIROS DA SILVA BUCK - 50 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório: 20/10/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 21/10/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





SAULO GILBERTO APOLINARIO - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TARUMA - SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SHEALTIEL LOURENÇO PEREIRA FILHO - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório: 20/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





VALMOR GONÇALVES CARDOSO - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 20/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADELITI DE ANDRADE - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/10/2023

Data e Horário do Velório: 20/10/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/10/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ALVINO BRAZ FERREIRA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





AMAURI MOREIRA DE ALCANTARA - 64 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 19/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO BENEDITO PEREIRA - 62 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 19/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JECAREZINHO

Situação:





ANTONIO DONIZZETTI DA SILVA - 65 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 19/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ARYANE AG FE SI CANDIDO RAEL FIDENCIO - 0 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 19/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ENRICO AUGUSTO GIANETTI - 81 anos - URAI/PR

Falecimento em: 19/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EZECHIAS DE ALMEIDA TAVARES - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/10/2023

Data e Horário do Velório: 19/10/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





IZAURA ALVES GOMES DE LIMA - 62 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 19/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JANET JANE CEZAR CARDOSO MARTINS - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 19/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





JOAO SOARES DE SOUZA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/10/2023

Data e Horário do Velório: 19/10/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/10/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO