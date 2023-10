UEL aguarda mais de 30 mil pessoas no Paraná Faz Ciência, em novembro

Eduardo Araújo, diretor de pesquisa da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PrPPG) e coordenador geral do evento, explica que o Paraná Faz Ciência é um evento promovido pelo governo do Estado com o objetivo de mostrar para a população tudo aquilo que é desenvolvido dentro das universidades. Segundo ele, o evento é como uma “vitrine” de projetos voltados à pesquisa científica e tecnológica.

O Paraná Faz Ciência 2023 é organizado pela UEL, Seti (Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) e pela Fundação Araucária em parceria com outras universidades e instituições de pesquisa do Paraná.

Ele também destaca que a principal fonte de produção de ciência e tecnologia no Brasil são as universidades, sobretudo as públicas. Segundo o coordenador, isso acontece porque parte da carga horária de trabalho dos professores é destinada ao desenvolvimento de projetos junto aos estudantes.





Além da comunidade, o Paraná Faz Ciência também é uma oportunidade de que os estudantes conheçam as pesquisas e trabalhos dos colegas da universidade e de outras instituições de ensino.





“A grande vantagem é colocar tudo isso dentro de um mesmo espaço físico, fazendo com que o campus da UEL vire uma grande vitrine de ciência e tecnologia do Paraná”, destaca.

Segundo Araújo, cada um dos centros de estudo vai expor projetos interativos que são desenvolvidos ali dentro, além de promover visitação aos laboratórios e museus, como o de Anatomia e Zoologia, e a Rádio UEL.





Já para as demais universidades, será montado um grande estande no estacionamento do CCB (Centro de Ciências Biológicas) para a apresentação dos projetos. No total, também vão ser ofertadas 121 oficinas abertas à comunidade, sendo 19 no modelo remoto.

Araújo orienta que para a visitação de escolas e grupos aos laboratórios e museus, assim como para as oficinas, é necessário fazer o agendamento até o dia 31 de outubro, já que vão ser disponibilizados guias para acompanhar toda a visita. As inscrições devem ser feitas através do site www.paranafazciencia.uel.br.





Como o evento acontece em todo o campus, essa também é uma oportunidade para a comunidade conhecer toda a estrutura que a UEL tem a oferecer.





A abertura oficial será no dia 6 de novembro, às 18h, no Cine Teatro Ouro Verde, e a mostra dos projetos começa a partir do dia 7 e segue até o dia 9. No dia 10, encerrando o evento, serão realizados alguns encontros, como dos Comitês para Pesquisa e de Editores e Jornalistas Científicos.