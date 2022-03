Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de março de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 08h46.



MARIA EDUARDA DE FREITAS SILVA - 16 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





CLAUDIO MARCOS DE PAULA - 55 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 23/03/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





THEREZA HESPANHOL - 94 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE ALVES GONÇALVES - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 23/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





GELCIDE ZANONI - 98 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: APUCARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE APUCARANA





MARIA APARECIDA RIBEIRO - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/03/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: RUA CRAVINA, 157 - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS

Data e Horário do Sepultamento: 23/03/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ANTONIO QUINA - 63 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/03/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOANA MARIA DE CASTRO PIRES - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/03/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/03/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





TEREZINHA DOS SANTOS MENDES - 74 anos - SIQUEIRA CAMPOS

Falecimento em: 22/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SIQUEIRA CAMPOS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SIQUEIRA CAMPOS





JACOMO LOMBARDE - 93 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/03/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 23/03/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





ABEL DE SOUZA SILVA - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/03/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





DENISE FERREIRA BARBOSA - 38 anos - PARANAVAÍ

Falecimento em: 22/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: PARANAVAÍ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARANAVAÍ





DURVALINA RAFAEL DE FARIAS - 89 anos - LONDRINA

Falecimento em: 22/03/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/03/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LUIZ PAULO DA SILVA PAZ - 0 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 22/03/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS