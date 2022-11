Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ANTONIO MARTINS DE SOUSA - 66 anos - SERTANÓPOLIS/PR

Falecimento em: 23/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

LUIZ AMARO - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/11/2022

Data e Horário do Velório: 23/11/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO





TANIA CRISTINA DA SILVA - 56 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 23/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ADELAIDE PAULA DA SILVA PAZ - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/11/2022

Data e Horário do Velório: 22/11/2022 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 23/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ANTONIO BATISTA DOS SANTOS - 67 anos - ECHAPORÃ/PR

Falecimento em: 22/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ECHAPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDO DE SOUZA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/11/2022

Data e Horário do Velório: 22/11/2022 - 20:00

Local do Velório: CAP. MUNICIPAL BELA VISTA PARAISO

Data e Horário do Sepultamento: 23/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





CLAUDEMIR ALVES - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 22/11/2022

Data e Horário do Velório: 22/11/2022 - 23:30

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 23/11/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO