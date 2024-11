Falecimentos dos dias 22 e 23 de novembro de 2024 em Londrina e região

Anitta, Ivete Sangalo, Bethânia e Caetano estão entre as atrações do Réveillon do Rio

Nesta sexta-feira (22), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou mais novidades para a programação do réveillon de 2025. Além dos shows já divulgados de Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Anitta,