Lista de falecimentos dos dias 22 e 23 de outubro de 2023 em Londrina e região disponibilizada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h.







ROZIMBO LIVIERO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/10/2023

Data e Horário do Velório: 23/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 23/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO

Publicidade

Publicidade





SANTA DE SA CESTARO - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VALENTINO APARECIDO MANIERI - 67 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 23/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDA BALESTRA RIBEIRO - 73 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 22/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





GERALDO CORREIA DA SILVA - 68 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 22/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: