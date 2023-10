BR-369 terá interdição de faixa para construção do viaduto da PUC em Londrina

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informa que a partir de segunda-feira (23) de manhã terá início a interdição de uma faixa da BR-369 para avançar na obra de implantação do viaduto da PUC-PR, em Londrina.

O trecho estará devidamente sinalizado. É essencial que os condutores sigam com cautela redobrada pelo local durante as obras, obedecendo à sinalização e garantindo a segurança de todos.

Próximo a este trecho já estão em andamento os serviços de implantação de uma nova rotatória e vias de acesso, com terraplenagem e instalação de dispositivos de drenagem, ficando bloqueada a Avenida Jockei Club próximo ao entroncamento com a BR-369.





A interseção em desnível, conhecida como Viaduto da PUC, fica no entroncamento da BR-369 com a Avenida Jockey Clube (acesso à Pontifícia Universidade Católica - PUC), Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Geraldo Rodrigues e a Rua das Indústrias.





Serão elevadas as pistas da rodovia federal e implantada passagem inferior com duas pistas duplas ligadas a duas rotatórias, permitindo a entrada e saída na rodovia, assim como a ligação entre as vias municipais de acesso, separando o tráfego local do tráfego de longa distância.





Estas pistas novas terão duas faixas de rolamento de 3,5 metros cada, com acostamentos externos de 2,5 metros e faixa de segurança interna de 60 centímetros para cada lado, separadas por barreiras de concreto. As alças contarão com 6,5 metros de largura, sendo 5,6 metros de faixa de rolamento e 45 centímetros de faixa segurança de cada lado. Também serão executadas novas calçadas em concreto.





As obras começaram pela implantação das novas marginais e rotatória, para onde futuramente será desviado todo o tráfego de veículos, permitindo a demolição das pistas da BR-369 e execução do viaduto.