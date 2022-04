Lista de falecimentos dos dias 23 e 24 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 7h49.



ENZO EMANUEL PEREIRA DE DEUS SOUZA - 0 anos - CARLÓPOLIS

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





BENEDITO GARCIA DA SILVA - 78 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA APARECIDA PALACIO MOTTI - 87 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





WALTER PINTO DE FIGUEIREDO - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/04/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOAO DOS SANTOS - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/04/2022

Início do Velório: 00H30

Local do Velório: RUA DAS LIMEIRAS 560 - JD. SANTA FÉ

Data e Horário do Sepultamento: 24/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





NATAL APARECIDO BORGES - 59 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/04/2022

Início do Velório: 03H00

Local do Velório: R:ANTONIO LUCIANO ,155 - JD.NOVA CONQUISTA

Data e Horário do Sepultamento: 24/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





ANTONIO MARCOS DE SOUZA - 60 anos - BANDEIRANTES

Falecimento em: 23/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BANDEIRANTES





ADILSON ANDRADE DA ROCHA - 45 anos - LIMEIRA/SP

Falecimento em: 23/04/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ARY ARMANDO PEREZ - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 23/04/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





IRENE RODRIGUES DA SILVA - 83 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 23/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS