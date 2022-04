Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h16.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





EDGAR KEMMER - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 25/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





Continua depois da publicidade

CLEVERSON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 46 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





MAURO MESSIAS BARBARA - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM MARACANÃ

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





NILDE FERRAZ DE ALMEIDA - 87 anos - CAMBARÁ

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

MARCELO DE JESUS TEIXEIRA - 18 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório: 23H15

Local do Velório: RUA 19 ABRIL - 164 - JD. UNIÃO DA VITÓRIA IV

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





SALATIEL PAULO RODRIGUES - 61 anos - TAMARANA

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ADECILDES FERNANDES DE SOUZA - 81 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA DE LOURDES DA SILVA - 87 anos - PINHALÃO

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MUNICÍPIO DE PINHALÃO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE PINHALÃO





ARMELINA MARIA PAULINO - 75 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





BENEDITA RIBEIRO PEDROZO - 81 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOADIR FERREIRA DA SILVA - 61 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAÍSO

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MIGUEL MARTINS ALVES - 67 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ANDREA APARECIDA BORN - 47 anos - LONDRINA

Falecimento em: 24/04/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE