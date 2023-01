Lista de falecimentos dos dias 24 e 25 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ANTONIO BALBINO DA COSTA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade

Publicidade





ORDALINO FERRAZ DE ARRUDA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/01/2023

Data e Horário do Velório: 25/01/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





RENATO SEBASTIAO CHERUBIM - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





THEO OLIVEIRA DA SILVA (GEMELAR 02 DE ADIRLANA R. O. DA SILVA) - 0 anos - SABAUDIA/PR

Falecimento em: 25/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SABAUDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





WANDERLEIA JANAZI BARBOSA - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALICE ACOSTA MALMITO - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/01/2023

Data e Horário do Velório: 24/01/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 24/01/2023 - 18:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





APARECIDA DA COSTA SILVA - 76 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 24/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: