Falecimentos dos dias 24 e 25 de setembro de 2023 em Londrina e região

Cabeleireira de 50 anos é vítima de feminicídio em Guarapuava

A cabeleireira Terezinha Alves Alves Portella Pires, 50, foi morta a facadas na tarde deste sábado (23) em Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná. O caso aconteceu no bairro Vila Bela, por volta das 13h.