Cabeleireira de 50 anos é vítima de feminicídio em Guarapuava

A cabeleireira Terezinha Alves Alves Portella Pires, 50, foi morta a facadas na tarde deste sábado (23) em Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná. O caso aconteceu no bairro Vila Bela, por volta das 13h.





De acordo com informações da 14ª SDP (Subdivisão Policial), o caso é considerado um feminicídio e o namorado de Terezinha, que foi preso horas depois na mesma cidade, é suspeito do crime.

O corpo da vítima foi encontrado por sua filha de 23 anos na casa em que moram. A jovem contou à polícia que encontrou a mãe já sem vida, entre o guarda roupas e a cama. O homem e o veículo da vítima não estavam mais no local do crime.





O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte da mulher, que sofreu cinco perfurações na região do tórax.





A prisão do suspeito aconteceu na noite de sábado, no bairro Primavera. Com ele foi apreendida uma faca e foi constatado que possui um mandado de prisão por roubo em Minas Gerais. O relacionamento começou há cerca de seis meses.





