Lista de falecimentos dos dias 25 e 26 de novembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 14h23 deste domingo (26)







ANGELITA HUNGRIA PINTO KOZAN - 37 anos - IVAIPORA/PR

Falecimento em: 26/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 26/11/2023 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO



BENEDITO VICENTE DA SILVA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/11/2023

Data e Horário do Velório: 26/11/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO



DANIEL ALVES DE OLIVEIRA - 31 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/11/2023

Data e Horário do Velório: 26/11/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



JOAO AFONSO DOMINGUES - 68 anos - SELVA/PR

Falecimento em: 26/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



JOAO BATISTA TEIXEIRA LEITE - 34 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 26/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



JOSE BERNARDINO DE SENE SOBRINHO - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/11/2023

Data e Horário do Velório: 26/11/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO



MARCIA NEVES DE SOUZA - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/11/2023

Data e Horário do Velório: 26/11/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO



SERGIO RODRIGUES PESQUEIRO - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/11/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



WALMIR ESTEVES ORTEGA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/11/2023

Data e Horário do Velório: 26/11/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/11/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO