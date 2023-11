Vereadores de Londrina já articulam para derrubar proibição de bares da rua Paranaguá

Dizendo-se surpreendidos pela proposta da gestão de Marcelo Belinati (PP) que proíbe bares na Rua Paranaguá, vereadores com distintos pontos de vista sobre a vida noturna na via da área central de Londrina têm se articulado para derrubar a medida estabelecida no recém-protocolado texto do novo Código de Posturas.





Para Santão (PSC), mesmo com situações como a de “arruaceiros” no local, é necessário “reformular totalmente” o polêmico – e pouco detalhado – dispositivo inserido no artigo 245 do projeto de lei 235/23. “Da forma como foi trazido, o artigo é muito genérico e não consegue trazer [segurança jurídica] para aqueles moradores que estão sofrendo com o barulho na Rua Paranaguá”, justificou o parlamentar.

“Se proibir bar, a pessoa pode abrir uma lanchonete, um restaurante, ou qualquer outro estabelecimento semelhante. E vai continuar agregando arruaceiros que vão com os carros nas ruas. Esses arruaceiros devem ser mais rigorosamente fiscalizados e punidos a fim de evitar esses transtornos que eles trazem à população de bem”, cobrou Santão.





Para ele, no entanto, “devem ser valorizados” os empresários “geradores de emprego, pagadores de impostos e que não causam nenhum tipo de perturbação ao sossego”.





O próprio vice-líder do Executivo na Câmara Municipal de Londrina (CML) disse à FOLHA que a proposta “pegou todo mundo de surpresa”. Correligionário de Belinati, Matheus Thum (PP) afirmou estar se “mobilizando” para suprimir a proibição por meio de uma emenda.







