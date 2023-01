Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ERMELINDA GAGLIARDI - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/01/2023

Data e Horário do Velório: 27/01/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANA TAVARES DOS SANTOS - 75 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 26/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SIQUEIRA CAMPOS

Situação:

ANDRE GALINDO MORENO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/01/2023

Data e Horário do Velório: 27/01/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

BENEDITO JERONIMO RONCHI - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/01/2023

Data e Horário do Velório: 27/01/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





CARLOS CAIO MACHADO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/01/2023

Data e Horário do Velório: 26/01/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2023 - 13:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

DARCI LUIZ BARBIERI - 72 anos - SERTRANOPOLIS/PR

Falecimento em: 26/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





GRACY MARTINS DA SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/01/2023

Data e Horário do Velório: 27/01/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/01/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO