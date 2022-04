Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h30.



ROSA MARIA DOS SANTOS DIAS YAMAGUTI - 59 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





BENJAMIN BENITO BAVIERA - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório: 10H30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO





RUBENS RODRIGUES DE SOUZA - 58 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





HILDO GALDINO FERREIRA - 74 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JESSICA LETICIA CRISTOVAO FERNANDES - 27 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: R. RUY VIRMOND CARNASC. 585-LEONOR - IG. BATISTA ESPERANÇA

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





DARCY APARECIDA GOMES - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório: 11H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





REINALDO SALVADOR DA SILVA - 53 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARLY SELMA DA SILVA - 61 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório: 03H30

Local do Velório: R. SERRA DA TABATINGA 205 - JD. BAND. - IG. BAT. GLÓRIA

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LAUDICEIA DA SILVA MANSANO - 68 anos - PRIMEIRO DE MAIO

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





SEVERINA PEREIRA ALVES - 84 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório: 02H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





GRACIA APARECIDA PEREIRA DE MATOS - 68 anos - CAMBARÁ

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





YASOJI KURIKI - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





SILVERIO DOMINGUES FARAGO - 38 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JAIME PEIXOTO - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





FERNANDES DA CUNHA VEIGA - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório: 23H30

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOSE HENRIQUE FERNANDES ROSA - 0 anos - PRADO FERREIRA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: PRADO FERREIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PRADO FERREIRA





APARECIDO SPLENDOR - 66 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO PAIQUERÊ

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ





LAERCIO DA SILVA - 53 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório: 17H30

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA





JOSE LEAL DA SILVA FILHO - 78 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





OLIMAIRY APARECIDA DE SOUZA - 66 anos - GUARACI

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: GUARACI

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: GUARACI





LOURIVAL FRANCISCO DA CRUZ - 52 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ





SIRLENE BRAZ DO PRADO - 55 anos - NOVA STA BÁRBARA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: NOVA STA BÁRBARA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: NOVA STA BÁRBARA





IRACY MARQUES DOS SANTOS - 73 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório: 17H00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOSE GARCIA ALBUQUERQUE NETO - 38 anos - LONDRINA

Falecimento em: 26/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: MIRASELVA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MIRASELVA