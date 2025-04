Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de abril de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 10h14 deste domingo (27).





ISRAEL PEREIRA DA SILVA - 73 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 27/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

MILTON NUNES DOS SANTOS - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/04/2025

Data e Horário do Velório: 27/04/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





PEDRO LEVISTKI - 76 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 27/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SERGIO MARCIO BALDO - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/04/2025

Data e Horário do Velório: 27/04/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: PREPARANDO





APARECIDO JOSE DE OLIVEIRA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ARLINDA MAGALHAES DE AZEVEDO - 93 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ATTILIO SALVADOR - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório: 26/04/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2025 - 16:30

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





EDINALDO INACIO DOS SANTOS - 52 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELAINE CRISTINA SANCES FIGUEIRA - 54 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ERASMO CARNEIRO - 99 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JULIO ALVES DE OLIVEIRA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório: 26/04/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LOURDES FORIN LOPES - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório: 26/04/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2025 - 12:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





LUCIA RIBEIRO DA CRUZ - 46 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MAITE VITORIA TEIXEIRA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório: 27/04/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA - 72 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NM - LUANA KAUANE SEVERINO MORAIS - 0 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





OSVALDO PEZINTINO DA SILVA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório: 26/04/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2025 - 10:30

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





PAULINO FERMINO CANDIDO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório: 26/04/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





PEDRO FREIRE DA SILVA - 87 anos - CURIUVA/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CURIVA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CURIUVA-PR

Situação:





SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório: 27/04/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





VALDECI PEREIRA DA SILVA - 49 anos - NOVA FATIMA/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VANDERLEI DE OLIVEIRA - 49 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 26/04/2025

Data e Horário do Velório: 27/04/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ADELIA MARIA DOS SANTOS DE BRITO - 81 anos - JAGUAPITÃ/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JAGUAPITÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE JAGUAPITÃ

Situação:





AECIO CARLOS CARVALHO - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 25/04/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ANA ROSA DE JESUS SALVADOR - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 26/04/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ANTONIO BRAVO - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





APARECIDA POLTRONIERE VERISSIMO - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 26/04/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CARLOS HENRIQUE PINTO FADEL - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 26/04/2025 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





INACIO SCHELLER - 85 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 26/04/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





IRACEMA LEME DA SILVA - 79 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOAO BATISTA MARQUES - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 25/04/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOSE BONIFACIO DE SOUZA CARVALHO - 64 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE GARCIA MALDONADO - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 26/04/2025 - 11:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





JOSE WALTER RODRIGUES NUNES - 85 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JUREMA MALAQUIAS LOPES - 78 anos - CONSELHEIRO MAIRINCK/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUCILDA MARIA CESTARI - 66 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUIZ GOMES - 81 anos - PINHALAO/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE PINHALÃO

Situação:





MARIA DAS DORES DA SILVA - 72 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE BELA VISTA

Situação:





MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 25/04/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA ENCARNACAO SANCHES LUCINGER - 103 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 25/04/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





MARIA PIORNEDO DOS SANTOS - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 25/04/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





MARTA MARTINS DOS SANTOS - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 25/04/2025 - 21:00

Local do Velório: R. SAFIRA, 57 - WALDEMAR HAUER - IG. A

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





PAULO SIGUEMITSU OTA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 25/04/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





RICARDO ANTONIO GONZAGA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 25/04/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





RITA CANDIDA DE CARVALHO - 92 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





RODRIGO DOS SANTOS - 36 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 26/04/2025 - 00:01

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 26/04/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação: SEPULTADO





RUDI ARMANDO SCHMIDTKE - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório: 27/04/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2025 - 20:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO UNILUTOS

Situação: VELANDO





VANDONIRA MARTINS RIBEIRO - 70 anos - PRUDENTOPOLIS/PR

Falecimento em: 25/04/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALEXANDRE DE MOURA OKASAKI - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/04/2025

Data e Horário do Velório: 25/04/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO DE PINHAIS

Situação: SEPULTADO





ANTONIA APARECIDA ANTUNES - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/04/2025

Data e Horário do Velório: 24/04/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/04/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO