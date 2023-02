Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de fevereiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







MAUDE GNANN - 83 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório: 27/02/2023 - 09:30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 27/02/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

Publicidade





TAKASHI FUGIKAWA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADEVANIR PEREIRA GRANDE - 75 anos - CENTENARIO DO SUL/PR

Falecimento em: 26/02/2023

Data e Horário do Velório: 27/02/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/02/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO