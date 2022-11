Lista de falecimentos dos dias 26 e 27 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ACACIO OLIVEIRA DO CABO - 69 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 27/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

CARMEN LOZANO LIMA - 87 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 27/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CORNELIO PROCOPIO

Situação:





ISRAEL PONCIANO DA SILVA - 67 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 27/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JUAREZ LINS RIBEIRO - 56 anos - PRADO FERREIRA/PR

Falecimento em: 27/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUIZ FORTUNATO PEREIRA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/11/2022

Data e Horário do Velório: 27/11/2022 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

MANOEL SANCHES PEREIRA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAMENTO C/ ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

MARIA DE LOURDES MOREIRA - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: B V DO PARAISO

Situação:

NEUSA NUNES PICOLOTO - 69 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 27/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ODAIR RIO BRANCO - 53 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 27/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

VALDECIR TOMAS DE OLIVEIRA - 59 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 27/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VASCO CONSTANTINO - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/11/2022

Data e Horário do Velório: 27/11/2022 - 14:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO C/ ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

ALCIDES ALCALA - 86 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 26/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO C ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





AMILTON SALUSTIANO DA SILVA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/11/2022

Data e Horário do Velório: 26/11/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

BENEDICTA AUGUSTA DOS SANTOS - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/11/2022

Data e Horário do Velório: 27/11/2022 - 09:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE MARACAI

Situação:





GENI DE OLIVEIRA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/11/2022

Data e Horário do Velório: 26/11/2022 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





IRENE LUTERMAN - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/11/2022

Data e Horário do Velório: 27/11/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





IVONE AUGUSTA DE LIMA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/11/2022

Data e Horário do Velório: 26/11/2022 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2022 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





IZABEL MARIA DE SOUZA - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 26/11/2022

Data e Horário do Velório: 27/11/2022 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 27/11/2022 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO