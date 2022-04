Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de abril de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h22.



MIEKO HASHIMOTO ISHIZAKI - 82 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 28/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ELZA MARTINS BARROS - 68 anos - GUAIRAÇÁ

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MITSUNO YAMAMOTO - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ARAPONGAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: APUCARANA





PALMYRA CARLOS VICTORINO - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 28/04/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ROSA MARLENE CANDIDO - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório: 00H30

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





IARA PRADO DE MENEZES FERREIRA - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/04/2022 - 13H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





CESAR SANCHES JORGE - 56 anos - ITAMBARACÁ

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ITAMBARACÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ITAMBARACÁ





ANTONIETA PEDROSO DE OLIVEIRA - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JANUARIO PIRES - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/04/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





DONIZETE FRANCISCO DOS SANTOS - 66 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





MARIA ORTCHELLI VANZO - 95 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório: 05H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 28/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MARIA DE OLIVEIRA LAZARI - 68 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/04/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





DOMINGOS MARTINS DE LISBOA - 73 anos - IBIPORÃ

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 28/04/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





FRANCISCO DONIZETI DA COSTA - 56 anos - QUATIGUÁ

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório:

Local do Velório: QUATIGUÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: QUATIGUÁ





NOEMI ROMERA DE SOUZA - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 27/04/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: R:RENE DESCARTES,381 - JD.MARINGÁ

Data e Horário do Sepultamento: 28/04/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS