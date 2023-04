Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de abril de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h45 desta sexta-feira (28).







CELSO JESUS DA SILVA - 50 anos - STO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 28/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/04/2023

Data e Horário do Velório: 28/04/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOAQUIM CECILIO DE SOUZA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/04/2023

Data e Horário do Velório: 28/04/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/04/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

LEONINES MATTOS DE SOUZA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/04/2023

Data e Horário do Velório: 28/04/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/04/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





MARCELO CAMILO - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ANTONIO BENEDITO DE SOUZA - 90 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 27/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDO FRANCISCO PEREIRA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/04/2023

Data e Horário do Velório: 28/04/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/04/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

EUNICE SERVELIN - 44 anos - GUARACI/PR

Falecimento em: 27/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





GILMAR MARTINS DA SILVA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/04/2023

Data e Horário do Velório: 27/04/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 28/04/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





HERMINIO ROSA CARNEIRO - 100 anos - ORTIGUEIRA/PR

Falecimento em: 27/04/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAP. MORTUARIA DE ORTIGUEIRA - PR

Data e Horário do Sepultamento: 27/04/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO