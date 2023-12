Lista de falecimentos dos dias 29 e 30 de dezembro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 10h30 deste sábado (30).







ANTONIO VEIGA DOS REIS - 81 anos - CAFEARA/PR

Falecimento em: 30/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:



JOSE CUSSIOLI SOBRINHO - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. JARDIM DA COLINA

Situação:



MARINETE DE LOURDES BARBOSA - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/12/2023

Data e Horário do Velório: 30/12/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/12/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO



MASSAYUKI ISHIDA - 67 anos - ASTORGA/PR

Falecimento em: 30/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ASTORGA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:



NM - JESSICA PEREIRA - 0 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 30/12/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



ANNELIESE PLATZ - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 29/12/2023

Data e Horário do Velório: 30/12/2023 - 07:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 30/12/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO