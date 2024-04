Lista de falecimentos dos dias 27 e 28 de abril de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 9h deste domingo (28).







DIRCCILENE APARECIDA DE SOUZA - 59 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 28/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

EDUARDO RIZZO - 29 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 28/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FRANCISCA EMILIA CAMARGO - 87 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 28/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JOAQUIM CATARINO SOBRINHO - 71 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 28/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LENIR DE ALMEIDA BARBOSA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 28/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

OSMAR RUI NEVES - 64 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 28/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





APARECIDO CARVALHO - 70 anos - CONGONHINHAS/PR

Falecimento em: 27/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ARLINDO PEDRO DA SILVA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 27/04/2024

Data e Horário do Velório: 27/04/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 28/04/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO