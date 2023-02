Lista de falecimentos dos dias 3 a 5 de fevereiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







BERNADETE FERMIANO ROSINA - 72 anos - APUCARANA/PR

Falecimento em: 05/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: APUCARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO PREVER

Situação:

CARMELA BOSCOA GEROLDI - 90 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 05/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MANOEL CAIRES MARQUES - 79 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 05/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

NAIR CORSI DOS SANTOS - 97 anos - NOVA SANTA BARBARA/PR

Falecimento em: 05/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2023 - 00:00

Local do Sepultamento:

Situação: SEPULTADO





REGINA MARIA DE PAULA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação:

TEREZA DOS SANTOS SILVA - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/02/2023

Data e Horário do Velório: 05/02/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





CARLOS KAZUO MORIMOTO - 87 anos - LUPIONOPOLIS/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: LUPIONOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

GABRIEL ESTEVAO MARTINS COSTA - 14 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório: 04/02/2023 - 11:00

Local do Velório: IG OBPC - AV CONSTANTINO PASCOAL, 171 / STA CRUZ

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





GERALDO ALCIDES ZANUTO - 89 anos - MIRASELVA/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

IRENE HARRICH ALVES - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório: 05/02/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE ANTONIO AMORIM - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório: 05/02/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

JOSE ILTON VIEIRA - 65 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE IBIPORA - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARCELA DIAS MARQUES MORAES - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório: 04/02/2023 - 09:30

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

MARIA APARECIDA PAPALIEO - 76 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório: 05/02/2023 - 04:00

Local do Velório: RESIDENCIA- RUA RIO JAMUNDA, 331

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NADIR TAVARES REZENDE - 98 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NIRCIENE DA SILVA DE MORAIS - 68 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NM - VALQUIRIA FERNANDES - anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório: 06/02/2023 - 15:00

Local do Velório: DIRETO PARA CREMAÇÃO

Data e Horário do Sepultamento: 06/02/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





PAULO CESAR VIEIRA - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório: 05/02/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





RICARDO STRANG - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório: 05/02/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





RN DE ALINE TARDIN COUTO - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório: 04/02/2023 - 11:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





ROSA SERVINO GARCIA - 77 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SEVERINO AUDISIO DE SOUSA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMP

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





VALDINEI AFONSO - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório: 04/02/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2023 - 14:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





VICTOR CESTARI - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório: 05/02/2023 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: BELA VISTA DO PARAISO

Situação: VELANDO





YURIKO OGAVA - 83 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/02/2023

Data e Horário do Velório: 04/02/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 05/02/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





ALICIO DA SILVA - 70 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 03/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO UBALDINO NETO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2023

Data e Horário do Velório: 04/02/2023 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ARLETE SERAFIM FERRARI - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





BENEDITA RIBEIRO GONÇALVES - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: MUN. DE CORNELIO PROCOPIO

Situação: SEPULTADO





CYRO PAULO ALICIO - 88 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 03/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELZA FAVARO DELFINI - 89 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





HIKOTA KIKUTI - 100 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2023

Data e Horário do Velório: 04/02/2023 - 08:00

Local do Velório: TEMPLO BUDISTA - R. PORTO ALEGRE, 600

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





JOVELINA MARIA DE NOVAIS - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2023

Data e Horário do Velório: 03/02/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARCELO GUERRA WALDRIGUES - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2023

Data e Horário do Velório: 04/02/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/02/2023 - 12:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO