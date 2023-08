Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de agosto de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h.







DAIR FORTUNATO DE SOUZA - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório: 04/08/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/08/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

LIDIA BARBOSA CAPRIOTTI - 70 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUZIA GRANZOTTI GERMINARI - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

RAUL DE LIMA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório: 04/08/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





SEBASTIANA FERNANDES DOS SANTOS - 78 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ROLANDIA

Situação:





VALTER MORISHIGUE OGUIDO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/08/2023

Data e Horário do Velório: 04/08/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/08/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO