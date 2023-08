Polícia investiga organização criminosa envolvida em transporte ilícito de agrotóxicos

A Polícia Civil do Paraná está investigando uma organização criminosa envolvida em transporte ilícito de agrotóxicos em Francisco Beltrão, Sudoeste do Estado. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na residência de um homem de 45 anos nesta quarta-feira (2).





Os policiais civis localizaram uma pistola com numeração suprimida, resultando na prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Além disso, foram apreendidos diversos eletrônicos, veículos e documentos que auxiliarão no andamento das investigações.

Publicidade

Publicidade





De acordo com o delegado Anderson Andrei, o suspeito utilizava veículos da própria empresa para realizar atividades ilícitas de transporte de agrotóxico. Ele está envolvido nos crimes de associação criminosa, transporte de agrotóxico e denunciação caluniosa.





“As investigações iniciaram após o próprio suspeito registrar um Boletim de Ocorrência de apropriação indébita de um veículo. Conseguimos apurar que ele utilizou as forças de segurança para resolver uma questão de desacordo comercial e constatamos o crime de transporte ilícito de agrotóxicos”, explica.





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.