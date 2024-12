Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de dezembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h desta quarta-feira (4).







ALVINA FRANCISQUINHA DA SILVA - 86 anos - LONDRINA/PR

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 04/12/2024

Data e Horário do Velório: 04/12/2024 - 08:00

Publicidade

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2024 - 17:00

Publicidade

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

Publicidade





ANTONIO BELTRAO CANTEIRO - 60 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/12/2024

Publicidade

Data e Horário do Velório: 04/12/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Publicidade

Situação: PREPARANDO





IRIS DE FATIMA CASTRO CHARDULI - 42 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





AIKO SATO - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 04/12/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ANTONIO BENEDICTO DE OLIVEIRA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 03/12/2024 - 15:00

Local do Velório: DIRETO FAMILIA ESPERA NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





AURELIO JOSE TAVARES - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 03/12/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





BREVINA BARBOSA - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 03/12/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





CARMINDA DA SILVA RIBEIRO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 03/12/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





DURVALINA DO CARMO SILVA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 03/12/2024 - 21:00

Local do Velório: R. SERRA DE TABATINGA, 205 - BANDEIRANTES - IG. BAT. GLORIA

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





EVELYN CAROLINE MARQUES RODRIGUES - 31 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 03/12/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





GABRIELE OLIVEIRA SIBENEIKI - 24 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 03/12/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





GILDI DE OLIVEIRA CARVALEAL - 67 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRACI DIAS PEIXOTO CIRELLI - 58 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO APARECIDO FILHO - 60 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAQUIM LOPES - 89 anos - BARRA DO JACARE/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE MARIO DEQUECH - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 04/12/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LAIDE GOMIERO FRANCO - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 03/12/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





LAURITA TRALDI BARCAROLI - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DESPEDIDA NO CREMATORIO

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2024 - 09:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação:





LEONICE COSTA QUERUBIM - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 03/12/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2024 - 16:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





LUCIA HELENA CORRADI - 62 anos - PAIQUERê/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 03/12/2024 - 20:00

Local do Velório: CENTRO COMUNITARIO DO PAIQUERE

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: VELANDO





MARIA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA - 60 anos - SERTANEJA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO DE SERTANEJA

Situação:





MARIA DO CARMO LOPES DE MATOS - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: ANDIRÁ

Situação:





MARIZETE FRIMANN TEIXEIRA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 03/12/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NELSON PATTERO - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 03/12/2024 - 05:45

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO NO CEM

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





NÃO USAR - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 03/12/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: ANDIRÁ

Situação: SEPULTADO





OLIVEIRO BORGES ARANTES - 75 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório: 03/12/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/12/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO





SILVANA LAURINDO DE MOURA - 54 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





VIVALDE COSSO - 67 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 03/12/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE JATAIZINHO

Situação: