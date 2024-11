Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de novembro de 2024 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h21 desta segunda-feira (4).





CARMELA MARCIDELI MANHANI - 89 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

CERES BUENO DA COSTA FUNFAS - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório: 04/11/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





ELISABETE APARECIDA FREITAS - 75 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FLORESTÓPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: FLORESTOPOLIS

Situação:





RAFAEL DE PAULA FONSECA - 40 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 04/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADELINA CHIBA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





ADELINO MORARA - 83 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALVARINDA VITORINO CERQUEIRA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





ANTONIA PEREIRA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 04/11/2024 - 08:00

Local do Velório: SALÃO PAROQUIAL PAIQUERE

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: PREPARANDO





APARECIDA BALTAZAR ESQUARCINI - 66 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE

Situação:





APARECIDO NALIN - 69 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

Situação:





BENEDITO INACIO BATISTA - 86 anos - JABOTI/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLEIDE APARECIDA RODRIGUES - 56 anos - ABATIA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: RIBEIRAO DO PINHAL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO PINHAL

Situação:





ERMEZINA SILVA - 86 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: FAXINAL/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE FAXINAL

Situação:





JOAO LOPES DA SILVA - 92 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE AUGUSTO GALHARDI - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 04/11/2024 - 03:30

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE MENDES BRAZIL - 85 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ALVORADA DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSE TOBIAS - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





KATHELEN SANTANA ALVES - 15 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





LUCIANO DA SILVA SANTOS - 41 anos - CAFEARA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - 44 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 17:30

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO WARTA

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





MARIA ANGELINA LAITANO - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARLI SALES - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 04/11/2024 - 11:00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: PREPARANDO





RN DE ELMA DOS SANTOS - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





SONIA MARIA CHAVES ZACARIAS - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 04/11/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





SONIA MARIA FORTES DI LORENZO - 76 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





WELLINGTON GONÇALVES NOVAIS - 37 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 23:00

Local do Velório: IG. CRISTO É A LIBERTAÇÃO - R. PASTORAL DA JUVENTUDE, 77

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ALEXANDRE APARECIDO DUTRA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ANA ROSA DOS SANTOS ASSUNÇÃO - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DURVAL FRANCISCO MATIAS - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE CAMBE

Situação: SEPULTADO





EXPEDITO ALVES DE MATOS - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 02/11/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





HELIO BUENO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 02/11/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





IVANETE ALVES DOS SANTOS - 83 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 03:30

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOAO APARECIDO DA SILVA - 62 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOAO PEDRO AMORIM MARTINS - 27 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JULIETA BELLO GAZZONI - 87 anos - ASTORGA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





KAWÃ GOMES DE ALMEIDA - 19 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 02/11/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





MARCILIA SILVA DE MELO - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 08:00

Local do Velório: IG. PRESBIT. RENOV. - R. HORLANDO FERREIRA NETO 295 PEROBAL

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





MARIA CAMPOS BERNARDO - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 02/11/2024 - 08:00

Local do Velório: IGREJA - RUA BEJNAMIN SIEBENEICH, 465 - LEBLON

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





REMEDIOS FRUTOS DA SILVA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 02/11/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





RN DE JESSICA FERNANDA DE FREITAS CAPATO - 0 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBE

Situação:





VALDECIR FRANCISCO COSTA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





WALDIR UGUCIONI - 66 anos - BARRA DO JACARE/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WILLIAM GOMES - 68 anos - RIBEIRAO DO PINHAL/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WILSON PEREIRA MARQUES - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/11/2024

Data e Horário do Velório: 03/11/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/11/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: SEPULTADO





ADEMAR MARTINS RODRIGUES - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 01/11/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ALICE DA SILVA SANTOS - 79 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO ALVES DOS SANTOS - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 01/11/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/11/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





ANTONIO CARLOS LUPPI - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 01/11/2024 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ARIOVALDO BECKER - 76 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 01/11/2024

Data e Horário do Velório: 02/11/2024 - 06:00

Local do Velório: JACAREZINHO/PR

Data e Horário do Sepultamento: 02/11/2024 - 14:30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: SEPULTADO





