Lista de falecimentos dos dias 3 e 4 de outubro de 2023 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta quarta-feira (4).







JOAO CARLOS DA SILVA - 66 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 04/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

RAFAELA PRISCILA RODRIGUES MARTINS WECKWERTH - 36 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação:





ALTAIR FIGUEIRA LINO - 89 anos - SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA/PR

Falecimento em: 03/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

BENTO MIGUEL MOURA DA SILVA - 0 anos - ASTORGA/PR

Falecimento em: 03/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





CANDIDO REZENDE DA SILVA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/10/2023

Data e Horário do Velório: 03/10/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





DANIEL GEREMIAS - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/10/2023

Data e Horário do Velório: 04/10/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/10/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





DOLFINA COSTA DOMINGUES - 82 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 03/10/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: