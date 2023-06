Lista de falecimentos dos dias 31 de maio e 1º de junho de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h45.







CARLOS MAYKE BEGA OLIVEIRA - 30 anos - UCHOA/SP

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: UCHOA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

FRANCISCO MANOEL DE FARIAS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NAIR GOMES DAQUANA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/06/2023

Data e Horário do Velório: 01/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





ALEXANDRINA FREIRE PRESTES LESSA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório: 31/05/2023 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





AMELIA DE MATTOS NEPOMUCENO - 72 anos - SERTANEJA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANA MARIA ANDRE SOARES RODRIGUES - 56 anos - ITAMBARACA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório: 01/06/2023 - 01:00

Local do Velório: (IGREJA) AVENIDA DAS MARITACAS 2750. JD EUCALIPTUS.

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: ITAMBARACA

Situação: VELANDO





BRUNO FERRO DE SOUZA - 14 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





DIRCEU AUGUSTO PEREIRA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório: 01/06/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ELIANE MARI LOURENCO - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório: 31/05/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ELIDIA OLIZETRE CALÇADO ROCHA - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório: 31/05/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





ERDAIZA NORA KEMP - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento: 01/06/2023 - 00:00

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situação: SEPULTADO





FLORIZA ALBINO DE OLIVEIRA - 73 anos - PITANGUEIRAS/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO HENRIQUE BATISTA GOES - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 31/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM DESPEDIDA NO CEMITÉRIO

Data e Horário do Sepultamento: 31/05/2023 - 16:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO