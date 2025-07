Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de julho de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h25 deste sábado (05).





JOSÉ ALVES PEREIRA - 74 anos - CENTENÁRIO DO SUL/PR

Falecimento em: 05/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CENTENÁRIO DO SUL-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CENTENÁRIO DO SUL-PR

Situação:

MARIA APARECIDA DE SOUZA PAES - 60 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 05/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

MARIA DE LOURDES FUZARO - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/07/2025

Data e Horário do Velório: 05/07/2025 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/07/2025 - 08:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

NINA MIEKO UEMURA - 90 anos - MAUÁ DA SERRA/PR

Falecimento em: 05/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MAUÁ DA SERRA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MAUÁ DA SERRA-PR

Situação:





ANA CAROLINA BATISTA DAUDT - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/07/2025

Data e Horário do Velório: 04/07/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 04/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





APARECIDO LEOCADIO DE SOUZA - 81 anos - CRUZEIRO DO OESTE/PR

Falecimento em: 04/07/2025

Data e Horário do Velório: 05/07/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/07/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO

ELIZABETH GABRIEL - 72 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 04/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JACAREZINHO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Situação:





ELODIA MARIA DE 0LIVEIRA LEITE - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/07/2025

Data e Horário do Velório: 04/07/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/07/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





GILBERTO MONTEIRO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/07/2025

Data e Horário do Velório: 04/07/2025 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 05/07/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO