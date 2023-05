Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de maio de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 7h45 desta sexta-feira (5).







JOSE CORDEIRO SOBRINHO - 65 anos - FLORESTOPOLIS/PR

Falecimento em: 05/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade

Publicidade





MARLI FERREIRA DA SILVA - 63 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 05/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADEMIR GUIZILINE - 63 anos - ARAPONGAS/PR

Falecimento em: 04/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





ADMIR DE SOUZA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/05/2023

Data e Horário do Velório: 05/05/2023 - 11:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/05/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ANNAKELLY CASANOVA DOS SANTOS - anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 04/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





ANTONIO PEREIRA DE CASTRO - 70 anos - SERTANEJA/PR

Falecimento em: 04/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SERTANEJA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DALILA ALVES DE CHAVES - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/05/2023

Data e Horário do Velório: 06/05/2023 - 09:00

Local do Velório: IGREJA CATÓLICA DE IRERE

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ

Situação: PREPARANDO





ELCIDIO PEREIRA DA FONSECA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HEITOR SILVA - 11 anos - SERTANÓPOLIS/PR

Falecimento em: 04/05/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: