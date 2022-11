Lista de falecimentos dos dias 4 e 5 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ELZA PATARO BRAVO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:

Publicidade

Publicidade





JAIR SANTI - 68 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 05/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE LAURINDO DA SILVA - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2022

Data e Horário do Velório: 05/11/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

Publicidade

Publicidade





MARIA DE MOURA - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2022

Data e Horário do Velório: 05/11/2022 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: PREPARANDO





MASAHIKO KAMOGAWA - 82 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 05/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação:

Publicidade





YOSHIE KATO - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





CIDINEI SOARES RIBEIRO - 41 anos - PINHALAO/PR

Falecimento em: 04/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





CLODOALDO ELEODORO - 50 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2022

Data e Horário do Velório: 05/11/2022 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





DULCE BORGES DEMUNES - 66 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 04/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade

Publicidade





EMIKO OGO - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 04/11/2022

Data e Horário do Velório: 04/11/2022 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 04/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





EUNICE ALVES FEITOSA - 84 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 04/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





EUNICE HARUMI OKAMURA - 65 anos - CURITIBA/PR

Falecimento em: 04/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO P SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 05/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação:





FRANCISCA BRANDONI TEIXEIRA - 86 anos - PINHALÃO/PR

Falecimento em: 04/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: