Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de dezembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







DIONYSIO FERRAZ JUNIOR - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2022

Data e Horário do Velório: 06/12/2022 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

Publicidade

Publicidade





DOMINGOS ORENIDES - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





NM - SILVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 0 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 06/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade

Publicidade





VERA DE OLIVEIRA PIZZUTTI - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2022

Data e Horário do Velório: 06/12/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/12/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





VILSON DIAS DA SILVA - 49 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ALBERTO XAVIER BARTELS - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





AMIRA NUNEZ SANTANA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 05/12/2022

Data e Horário do Velório: 06/12/2022 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/12/2022 - 08:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO