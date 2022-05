Lista de falecimentos dos dias 5 e 6 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 6h57.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





ANDERSON ZAVADOSKI - 16 anos - MATO RICO

Falecimento em: 06/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

SADI MOREIRA - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





VICENTE BRUNO - 79 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/05/2022

Início do Velório: 12H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





LUCILENE ACEDO - 42 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 06/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

SUELY APARECIDA DA SILVA - 53 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 06/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIO LUIZ DE MELLO - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





RN ISABELA ROBERTA BOUFLER ENZWEILER - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





BENEDITA FRANCISCO DA SILVA - 77 anos - BANDEIRANTES

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





PAULO ALVES NUNES - 81 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório: 07H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





NAZIRA MARIA DE JESUS MANCHINI - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório: 08H30

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JUAREZ DE JESUS PINHEIRO DE MELLO - 64 anos - SÃO JERÔNIMO DA SERRA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





AROLDO ANTUNES - 37 anos - PORTO VITÓRIA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





DIRCE REINALDO DE LIMA - 68 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NM FERNANDA FABIANA PAUKA COSTA - anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LUIS OSMAN SAUCEDO LANDIVAR - 88 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





RAMIRO APARECIDO DE SOUZA MORAES - 37 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório: 22H30

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





VALDENIR LEANDRO DOS SANTOS - 56 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: COMUNIDADE DEUS FORTE - R. JOÃO SOARES 100 JD EVEREST

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ALEX APARECIDO STIPANCHEVIC SANTANA - 34 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CENTRO COMUNITARIO - RUA RENÉ DESCARTES,381 JD MARINGÁ

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





NELSON MINAS - 69 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório: 18H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





ROSA RIBEIRO DA SILVA - 82 anos - JOAQUIM TÁVORA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JOAQUIM TÁVORA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JOAQUIM TÁVORA





LOURDES CAMARGO SANCHES - 86 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório: 19H30

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2022 - 07H30

Local do Sepultamento: CAMBARÁ





TOSHIE HIRAI IIZUKA - 95 anos - LONDRINA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





JULIO ZANETTI - 65 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: FLORESTÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: FLORESTÓPOLIS





FABIO JUNIOR DE JESUS ASSIS - 27 anos - ALVORADA DO SUL

Falecimento em: 05/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ALVORADA DO SUL