Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h56 desta sexta-feira (7).
FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
FRANCISCO LOPES ROSA - 79 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE
Situação: PREPARANDO
FUMIE TAMURA ASAOKA - 96 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
GABRIEL DOS SANTOS GOULART BORGES DE OLIVEIRA - 0 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
LUIZ SONODA - 94 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/02/2025
Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO