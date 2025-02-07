Pesquisar

Falecimentos dos dias 6 e 7 de fevereiro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
07 fev 2025 às 08:04

Divulgação/Acesf
Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de fevereiro de 2025 em Londrina e região, divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h56 desta sexta-feira (7).


FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

FRANCISCO LOPES ROSA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO LERROVILLE

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL LERROVILLE

Situação: PREPARANDO


FUMIE TAMURA ASAOKA - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


GABRIEL DOS SANTOS GOULART BORGES DE OLIVEIRA - 0 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:


LUIZ SONODA - 94 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2025

Data e Horário do Velório: 07/02/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO


