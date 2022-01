Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h22.



JOSILENE MACHADO DA SILVA - 40 anos - LONDRINA

Comunicação em: 07/01/2022 - 06h14

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 14h30

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





JOCINEI DOS SANTOS - 48 anos - LONDRINA

Comunicação em: 07/01/2022 - 02H10

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 15h00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ





NM - TANIA MARA ARAUJO DOS SANTOS - 0 anos - LONDRINA

Comunicação em: 07/01/2022 - 01H07

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





AURORA RODRIGUES GIMENES - 81 anos - SÃO PAULO/SP

Comunicação em: 06/01/2022 - 23H25

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JULITA COSTA MATOSO - 87 anos - LONDRINA

Comunicação em: 06/01/2022 - 21H29

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MOACIR PAULINO TELES - 74 anos - LONDRINA

Comunicação em: 06/01/2022 - 21H18

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ARNALDO CUBASKI - 59 anos - LONDRINA

Comunicação em: 06/01/2022 - 19H53

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: CAPELA CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 11:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO CAMBÉ





LETICIA FERNANDA MOREIRA DOS SANTOS - 0 anos - LONDRINA

Comunicação em: 06/01/2022 - 19H33

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 10H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ARGEMIRA BRAZ DOS SANTOS - 85 anos - ASSIS/SP

Comunicação em: 06/01/2022 - 19H28

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 43 anos - LONDRINA

Comunicação em: 06/01/2022 - 18H54

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOAO BATISTA DE REZENDE - 66 anos - POUSO ALEGRE/MG

Comunicação em: 06/01/2022 - 17H30

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





RUDOLFO VOGT - 73 anos - LONDRINA

Comunicação em: 06/01/2022 - 17H14

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUN ASSAÍ





NELSON DE PAULA - 85 anos - LONDRINA

Comunicação em: 06/01/2022 - 16H44

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE





MARIA ANGELA KIKUTHI - 97 anos - LONDRINA

Comunicação em: 06/01/2022 - 16H31

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





RN - ALESSANDRA SOARES TEIXEIRA VIOTTO - 0 anos - LONDRINA

Comunicação em: 06/01/2022 - 14H12

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: CAPELA PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 08H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





JENI LOPES DA SILVA - 82 anos - LONDRINA

Comunicação em: 06/01/2022 - 12H50

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: IBIPORA





MOHAMAD ALI GEHA - 67 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 06/01/2022 - 12H30

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





MARIA APARECIDA MERLIN BUSO - 89 anos - BANDEIRANTES

Comunicação em: 06/01/2022 - 12H11

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES (FUNERÁRIA LOPES)





ELAINE INACIO PEREIRA - 41 anos - LONDRINA

Comunicação em: 06/01/2022 - 11H06

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: CAPELA DO DISTRITO GUARAVERA

Data e Horário do Sepultamento: 07/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA





LUCAS PIETRO FRANCINI STRESSER - 0 anos - GRANDES RIOS

Comunicação em: 06/01/2022 - 09H56

Falecimento em: 06/01/2022

Local do Velório: MUNICIPIO DE GRANDES RIOS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPÍO DE GRANDES RIOS