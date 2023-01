Lista de falecimentos dos dias 7 a 9 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







MARIA DE FATIMA DA SILVA ZANELLATO - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/01/2023

Data e Horário do Velório: 09/01/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

Publicidade





AMARILDO ROBERTO DE SOUZA - 50 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 08/01/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





ARLINDO FERREIRA LEAO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 08/01/2023 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 09/01/2023 - 15:30

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL

Situação: VELANDO

BENEDITA ANTONIA DA SILVA - 76 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ALVORADA DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CLEUSA SUELI SOUZA DE OLIVEIRA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 08/01/2023 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

DAVINA DOS REIS SANTOS - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 08/01/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





GELSON VITALINO - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 08/01/2023 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/01/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

JOAO PEREIRA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 08/01/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOÃO LINO RAMOS - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 09/01/2023 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 09/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

JUARES CARVALHO SEGURA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 08/01/2023 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO





LOURDES KANNO AMANCIO - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 08/01/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/01/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

LUCAS HENRIQUE DO PRADO - 25 anos - ROLANDIA /PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA CATARINA CONSTANTE DOS SANTOS - 72 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CORNELIO PROCOPIO

Situação:

MARTA DIVINA DOS SANTOS DA SILVA - 80 anos - IBAITI/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE IBAITI - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MATHEUS MESSIAS DOS SANTOS - 22 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 08/01/2023 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





NEWTON CRUZ - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 08/01/2023 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





PEDRO MANOEL RIBEIRO - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 09/01/2023 - 05:30

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





PYETRO HENRIQUE FERREIRA - 0 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ROSA PESSOA DOS SANTOS - 64 anos - CAFEARA /PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAFEARA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ROSEMEIRE BEZERRA DA SILVA - 43 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS - PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ROZARIA MARTIN OLIMPIO - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 08/01/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





SEBASTIÃO LEANDRO FERREIRA FILHO - 53 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 09/01/2023 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/01/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





SIDNEI CICERO DA SILVA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório: 08/01/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





VALDIR FRANCISCO MOREIRA - 58 anos - PITANGUEIRAS /PR

Falecimento em: 08/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PITANGUEIRAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: