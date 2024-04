Lista de falecimentos dos dias 7 e 8 de abril de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 8h desta segunda-feira (8).







NESTOR HUGO FRANCISCO BUACHACK JUNIOR - 44 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 08/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





RUI SIMÃO DE OLIVEIRA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/04/2024

Data e Horário do Velório: 08/04/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/04/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





SILVANA ALVES DOS REIS - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SONIA APARECIDA GONÇALVES EVANGELISTA - 60 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 08/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANA MATIAS DE LIMA - 96 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 07/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CORNELIO PROCOPIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: