Falecimentos dos dias 7 e 8 de fevereiro de 2022 em Londrina e região

Lista de falecimentos dos dias 7 e 8 de fevereiro em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 07h06.



ALDELIR PEREIRA - 64 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NAIR DE PAULA ZANIN - 92 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOAO PIRES - 69 anos - NOVA AMÉRICA DA COLINA

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ISAC FRANCO - 59 anos - LONDRINA

Falecimento em: 08/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOAO GONCALVES SANCHES - 79 anos - WENCESLAU BRAZ

Falecimento em: 07/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





OSVALDO GOMES DE SOUZA - 77 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 07/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOAO MARIA DE OLIVEIRA - 97 anos - PARANHOS/MS

Falecimento em: 07/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ADILSON MAXIMO - 50 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/02/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO SANTA CEC PAVÃO





MARLENE LEITE DA SILVA - 72 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/02/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ELSE ROSENFELD - 85 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





JOAO ARTHUR LONDON ARTILES CRISTIANO - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/02/2022

Início do Velório: 23H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JOAO SHIROSHI KONNO - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





AMANDA LOPES MIGUEL - 23 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Falecimento em: 07/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ROSELI BARBOSA CAVALIN - 60 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2022 - 13H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ESTER FRANCISCA CHAGAS DA SILVA - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2022 - 09H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





RN DE JULIANA BATISTAO DOS SANTOS - 0 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/02/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ADENILSON GERALDO DA SILVA - 62 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/02/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





GERSON EVANGELISTA DE CAMPOS - 83 anos - JAGUAPITÃ

Falecimento em: 07/02/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS